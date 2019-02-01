Дональд Трамп может изменить свои планы по выводу американских войск из Сирии. По сообщению канала NBC, он может оставить некоторые части на базе Эт-Танфе, находящейся на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании.

Дональд Трамп может изменить свои планы по выводу американских войск из Сирии. По сообщению канала NBC, он может оставить некоторые части на базе Эт-Танфе, находящейся на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании. В том случае, если войска будут выведены полностью, американский контингент оставит эту базу в последнюю очередь, сообщает канал.Дискуссии о том, стоит ли покидать базу Эт-Танфе, идут в администрации США, передает ТАСС. Джон Болтон, советник Трампа по нацбезопасности, выступает против того, чтобы солдаты США покидали эту базу. По его мнению, если военнослужащие останутся в Эт-Танфе, это затруднит расширение влияния Ирана в Сирии.В Сирии находятся порядка трех тысяч американских солдат. Для оказания содействия в их выводе в республику были переброшены дополнительные силы. Вывод войск, о котором Трамп заявил 19 декабря прошлого года, предполагается завершить к середине весны.Российская сторона заявляла, что американская база в Эт-Танфе используется террористами "Исламского государства" (запрещена в РФ) для того, чтобы совершать вылазки против мирных сирийцев и войск Сирии.