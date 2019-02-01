Известную российскую актрису Ирину Усок задержали в США. Артистка ожидает суда по обвинению в похищении ребенка.

Известную российскую актрису Ирину Усок задержали в США.Артистка ожидает суда по обвинению в похищении ребенка.Ирину Усок задержали прямо в аэропорту Нью-Йорка. Актрисатолько прилетела из России в США – и сразу попала в руки полиции.Ирину поместили в местный изолятор. Актриса ожидает суда. Ееподозревают в киднеппинге – . Обвинение очень серьезное,передает Telegram-канал Mash.Ирина Усок – актриса театра "Содружество актеровТаганки". Она также известна российскому зрителю по ролям в сериалах ифильмах – в частности, "Даша Васильева – любительница частного сыска"и "Мама, не горюй".Напомним, в конце прошлого года в США арестовали россиянку Марию Бутину – ее обвинили в работе "иностранным агентом". Женщине грозит пять лет тюрьмы и большой штраф.На Смоленской площади говорят, что процесс вокруг Бутиной не имеет ничего общего с правосудием, а является политическим давлением. Марию уже сравнивают с другой россиянкой – Анной Чапман, которую в 2010 году арестовали в США по обвинению в финансовых махинациях, а позднее обменяли и передали России.Также в американских тюрьмах находятся два российских гражданина, получившие большие сроки, – Виктор Бут и Константин Ярошенко. Бут осужден в 2012 году на 25 лет тюрьмы якобы за торговлю оружием и поддержку терроризма. Ярошенко в 2011 году получил 20 лет тюрьмы – за "подготовку транспортировки крупной партии наркотиков". В России обвинения против Бута и Ярошенко считают сфабрикованными.Что касается Ирины Усок, то она рассказывала, что недавно встретила любовь всей своей жизни. Этот человек индус. Живет в Нью-Йорке. По этой причине Ирина в последние годы часто ездила в США. Теперь ее обвинили в – возможно, к этому причастен ее друг.Напомним, что в 1996-2000 гг. Усок проходила учебу в школе-студии имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТ им. А.П. Чехова. Ректор тогда был Олег Табаков.