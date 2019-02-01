На 87-м году жизни умерла заслуженная артистка России Валентина Березуцкая.

На 87-м году жизни умерла заслуженная артистка России Валентина Березуцкая.Как передает телеканал РЕН ТВ, актриса скончалась днем, 31 января от внезапной остановки сердца.Закончив в 1955 году актёрский факультет ВГИКа, молодая актриса начала свой путь в кино, исполняя, как правило, городских и деревенских девушек, пышущих здоровьем и открытым обаянием.Она дебютировала в эпизодической роли в фильме 1955 года "Вольница". Всего же она сыграла более двухсот ролей в кино. На ее счету работы в таких бессмертных лентах, как "Покровские ворота", "Летят журавли", а также в фильмах "Командир счастливой щуки", "Новые приключения неуловимых", "Следствие ведут знатоки", "Вечный зов", "Любить по-русски", "И снова Анискин", "Отец и сын", "Половодье" и других.Всенародное признание пришло к ней в 72 года, после того, как она получила кинопремию "Ника" за лучшую женскую роль в фильме "Старухи". Картина рассказывала про заброшенную деревню. При этом все роли играли деревенские и в фильме снималась только одна актриса — Валентина Березуцкая.В последние годы Валентина Федоровна активно снималась в сериалах – "Марш Турецкого", "Каменская", "На углу у Патриарших", "Апостол", "Возвращение Мухтара" и другие.