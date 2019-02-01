Известный шоумен возглавил президентский рейтинг на Украине. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян уверен, что на мнение граждан повлиял популярный сериал Владимира Зеленского Слуга народа.

Известный шоумен возглавил президентский рейтинг на Украине. Членэкспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян уверен, что на мнение граждан повлиял популярный сериал Владимира Зеленского "Слуганарода".Согласно последнему опросу социологической группы "Рейтинг", первое место в предвыборной президентской гонке занял лидер студии "Квартал – 95". По мнению российского чиновника, такой результат связан с тем, что украинские избиратели устали от действующего главы страны Петра Порошенко и лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Для граждан Украины – новая личность, которая внушает большие надежды."В последние годы стало очевидно, что украинскому обществуокончательно надоели отжившие свой век политически клоуны из прошлого Порошенкои Тимошенко. В этом плане выдвижение актера Зеленского, а затем и последовавшаяза этим его официальная регистрация в качестве кандидата в президенты, конечноподняли ему так называемый "рейтинг ожиданий", – пояснил Вадим Манукян.Член экспертного совета считает, что нынешний лидер может лишиться первого места, когда начнутся политические дебаты между кандидатами. Он настаивает на том, что обрел успех у избирателей благодаря сериалу "Слуга народа", вышедшему в 2015 году. В этом проекте актер исполнил роль честного украинского президента Василия Голобородько, который выступает против коррупции."Конечно, когда начнутся реальные дебаты между кандидатами онэтот рейтинг может и растерять, но сейчас он лидер. Фильм "Слуганарода" 2015 года был гениальным ходом Зеленского. Этот ходбезусловно поддержал и Коломойский. Данному тандему теперь вполне по силамодержать победу 31 марта 2019 года, но все зависит от качества дебатов состороны Зеленского", – заключил Манукян.