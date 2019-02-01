УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Виноградова Андрея Сергеевича, 2004 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Виноградова Андрея Сергеевича, 2004 года рождения, который 30 января 2019 года ушёл из дома в городе Троицк и до настоящего времени его местонахождение не известно.Приметы: на вид 14 лет, рост 165 см, нормального телосложения, волосы светлые примерно 5 см.Был одет: зелёная куртка с вышитым драконом, вязаная шапка темного цвета, оранжевый шарф, темные брюки, черные зимние ботинки.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО8 (495) 850-22-38