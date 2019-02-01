Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 17 городах России. По данным Научно-исследовательского института гриппа, заболеваемость резко выросла в отдельных возрастных группах, особенно среди школьников.

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 17 городах России. По данным Научно-исследовательского института гриппа, заболеваемость резко выросла в отдельных возрастных группах, особенно среди школьников. За последнюю неделю января с диагнозом "грипп" были госпитализированы 1100 человек.Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Свердловской области, Якутии, Еврейской автономной области, Бурятии и Алтайском крае. Там превышение порогов составляет от 60 до 100 процентов. Кроме того, грипп распространяется по территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского округов.Чтобы не заболеть, нужно соблюдать меры предосторожности. Тем, кто не сделал вовремя прививку от гриппа, врачи советуют избегать мест, где много людей. Если это невозможно, лучше надеть маску. Необходимо позаботиться о своем иммунитете — употреблять больше цитрусовых, и несладких кисломолочных продуктов.Чтобы избежать осложнений, при первых признаках недомогания необходимо обратиться к врачу. Самолечение при гриппе и ОРВИ опасно, напоминает телеканал "Россия 24".