Он ударил его и отобрал телефон

Он ударил его и отобрал телефонВ конце января этого года в дежурную часть полиции в Александрове с заявлением о хищении телефона обратился 31-летний местный житель.Он рассказал, что накануне вечером распивал алкоголь с двумя мужчинами, один из которых ударил его и украл смартфон за 5 тысяч рублей. Но с нападавшим собутыльником потерпевший знаком не был, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители задержали ранее неоднократно судимого 41-летнего мужчину. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за грабеж.