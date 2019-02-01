Местный житель подозревается в открытом хищении телефона.

27 января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Александровскому району с заявлением о хищении телефона обратился 31-летний житель районного центра. Потерпевший пояснил, что накануне вечером распивал спиртное с двуми мужчинами, один из которых ударил его и похитил мобильный телефон стоимостью 5 тысяч рублей. С нападавшим он знаком не был.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали ранее неоднократно судимого за хищения 41–летнего жителя города Александрова. Следственным отделом в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.Похищенное имущество изъято.