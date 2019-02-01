В ближайшем будущем президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

В ближайшем будущем президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Он не исключает, что встреч будет две.Ранее вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ доставил Трампу личное послание от Си Цзиньпина, передает ТАСС. О своем решении встретиться с председателем КНР Трамп сообщил после визита Лю Хэ.Сроки возможных переговоров не уточняются. Трамп не исключает, что торгового соглашения с Китаем заключить не получится. Кроме того, президент США в очередной раз пригрозил повысить пошлины на импорт китайский товаров – с 10 до 25 процентов.