Верховный суд Чечни приговорил к 14,5 года колонии строгого режима Руслана Батаева - члена банды Шамиля Басаева, обвиняемого в вооруженном нападении на военнослужащих в 1999 году.

Верховный суд Чечни приговорил к 14,5 года колонии строгого режима Руслана Батаева — члена банды Шамиля Басаева, обвиняемого в вооруженном нападении на военнослужащих в 1999 году.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе управления ФСБ по Ставропольскому краю.Подчеркивается, что 4 октября 1999 года Батаев в составе банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба напал на российских военнослужащих в районе станицы Червленной. В результате 15 солдат и офицеров погибли, 28 получили ранения.Отмечается, что в ходе следственных действий боевик полностью признал свою вину.По факту нападения на военнослужащих в станице Червленной 23 бандита уже осуждены к длительным срокам лишения свободы, еще шестеро фигурантов уголовного дела установлены и объявлены в федеральный розыск.