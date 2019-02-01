В Дагестанском Кизляре горит трехэтажный торговый центр. Как сообщили в администрации города, возгорание произошло в трехэтажном торговом центре Планета люкс. В настоящее время огонь охватил все здание.

В Дагестанском Кизляре горит трехэтажный торговый центр, передает телеканал "Россия 24".Как сообщили в администрации города, возгорание произошло в трехэтажном торговом центре "Планета люкс". В настоящее время огонь охватил все здание.На месте ЧП работают оперативные службы. Пожарные тушат огонь, однако здание продолжает гореть.Огонь вспыхнул в утренние часы, возможно, посетители еще просто не успели прийти. Отмечается, что в центре на первом этаже находится продуктовый магазин, салон сотовой связи, там также есть отделы обуви и одежды.По данным МЧС, площадь пожара составляет восемь тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших пока не поступало.