В 26-ый раз Благотворительное общество «Мария» проводит Рождественский праздник для ребятишек из полицейских семей...

В 26-ый раз Благотворительное общество «Мария» проводит Рождественский праздник для ребятишек из полицейских семей.Более 26-лет Общество «Мария» работает в пользу семей сотрудников органов внутренних дел. Члены Общества собирают вокруг себя содружество людей, которые совместно помогают многодетным полицейским семьям, детям инвалидам, а так же ветеранам органов внутренних дел.В мероприятии приняли участие, заместитель начальника Управления морально-психологического обеспечения ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Виктор Гордун, президент благотворительного Общества «Мария» Ольга Мурашева и настоятель Храма Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России по г. Москве отец Александр.«От всей души поздравляю всех присутствующих в этом зале с праздником Рождества Христова и Крещения Господня. Пусть 2019 год принесет больших успехов, радостных событий, добра, новых впечатлений и исполнения всех ваших желаний», - пожелал полковник полиции Виктор Гордун полицейским.После чего на сцене театра развернулся красочный музыкальный спектакль по мотивам сказки «Морозко», в завершении которого каждый ребенок получил книгу и сладкий подарок.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве