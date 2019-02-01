Еще трое человек пострадали

Еще трое человек пострадалиНа трассе «Владимир-Муром-Арзамас» произошла страшная авария. Днем 31 января «ГАЗель» столкнулась с легковушкой. Трое человек пострадали, один погиб.По информации пресс-службы МВД, водитель автомобиля «Opel» не справился с управлением на повороте, из-за чего и врезался в «ГАЗель».В результате происшествия пострадали мужчина 1988 г.р., девушка 1994 г.р., и ребёнок 2015 г.р. Девочка 2017 года рождения в результате травм скончалась в больнице.Все обстоятельства произошедшего выясняются.