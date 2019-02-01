В Екатеринбурге произошел пожар в торговом центре Карнавал. Эвакуированы 40 человек.

В Екатеринбурге произошел пожар в торговом центре "Карнавал". Эвакуированы 40 человек. Никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.Пожар начался в зоне погрузки-выгрузки товара. Загорелась картонная тара, огонь объял площадь в 10 квадратных метров. Возникло также сильное задымление. Благодаря своевременно сработавшей пожарной сигнализации была организована эвакуация персонала.В течение 20 минут пожарные полностью ликвидировали возгорание, передает ТАСС. В тушении участвовали 80 человек и 18 единиц спецтехники.