Это был вступительный взнос за Международную конференцию

Это был вступительный взнос за Международную конференциюВ казну Гороховецкого района вернули деньги вступительного взноса за Международную конференцию. «Межпоселковый Дом народного творчества и ремёсел» перечислил 150 тысяч рублей руководителю нескольких организаций, который позднее наградил Веронику Бубелу-Маслову (жену главы района Алексея Бубелы) «Рубиновой звездой».Хотя деньги из районного бюджета и выделили, на конференцию в Турцию никто не полетел: сократить расходы району настоятельно посоветовал региональный комитет внутренней политики.Алексей Бубела говорил о том, что вернуть этот немаленький взнос невозможно, но получатель добровольно согласился на возврат бюджетных средств, так как из Гороховца на международном мероприятии никто не прибыл.Напомним, в отношении главы администрации района Алексея Бубелы в управлении по противодействию коррупции при губернаторе возбудили проверк. По информации прокуратуры, в ежегодной декларации чиновник не указал доход жены.