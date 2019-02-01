В квартире у мужчины нашли шприцы, посуду и другие приспособления, свидетельствующие об употреблении запрещенных веществ

В квартире у мужчины нашли шприцы, посуду и другие приспособления, свидетельствующие об употреблении запрещенных веществВ конце прошлого года в Коврове полицейские пресекли деятельность притона для употребления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области28-летний местный житель организовал и содержал притон у себя в квартире. Во время задержания мужчины в жилище было ещё 5 наркозависимых горожан, вместе с которыми ковровчанин употреблял запрещенные вещества.Всех шестерых привлекли к административной ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача.В квартире у мужчины правоохранители нашли шприцы, посуду и другие приспособления, свидетельствующие об употреблении наркотиков.Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.