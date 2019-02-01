В отношении 28-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело.

В конце прошлого года в городе Коврове сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Ковровский» пресекли деятельность притона для употребления наркотиков.Полицейскими установлено, что 28-летний житель города Коврова, организовал и содержал притон по месту своего жительства в квартире многоэтажного дома. Во время задержания подозреваемого в помещении находились еще пять наркозависимых местных жителей, вместе с которыми фигурант систематически потреблял запрещенные вещества.Все шестеро граждан за потребление наркотических средств без назначения врача привлечены к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.В ходе осмотра квартиры фигуранта оперативники изъяли шприцы, посуду и другие приспособления, свидетельствующие об употреблении наркотиков.В отношении подозреваемого отделом дознания межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 УК РФ (организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.