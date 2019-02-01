Знакомая потерпевшей, заранее изготовив дубликат ключей, проникла в квартиру, когда хозяйки не было дома, и похитила оттуда денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 45-летнюю неработающую москвичку по подозрению в краже из квартиры.В полицию от 49-летней женщины, проживающей в одном из домов в Береговом проезде, поступило сообщение о том, что из ее квартиры пропали денежные средства. Материальный ущерб составил более 600 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемую.Установлено, что знакомая потерпевшей, заранее изготовив дубликат ключей, проникла в квартиру, когда хозяйки не было дома, и похитила денежные средства, которыми распорядилась по собственному усмотрению.Следственным отделением ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93