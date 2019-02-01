Знакомая потерпевшей, заранее изготовив дубликат ключей, проникла в квартиру, когда хозяйки не было дома, и похитила оттуда денежные средства...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы задержали 45-летнюю неработающую москвичку по подозрению в краже из квартиры.
В полицию от 49-летней женщины, проживающей в одном из домов в Береговом проезде, поступило сообщение о том, что из ее квартиры пропали денежные средства. Материальный ущерб составил более 600 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального ОМВД задержали подозреваемую.
Установлено, что знакомая потерпевшей, заранее изготовив дубликат ключей, проникла в квартиру, когда хозяйки не было дома, и похитила денежные средства, которыми распорядилась по собственному усмотрению.
Следственным отделением ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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