Ведущая Аншлага Регина Дубовицкая высказалась о конфликте юмориста Максима Галкина и артистки Лии Ахеджаковой. По мнению теледивы, породист должен задумываться над тем, кого он собирается изображать.

Ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая высказалась о конфликте юмористаМаксима Галкина и артистки Лии Ахеджаковой. По мнению теледивы, породист должен задумываться над тем, кого он собирается изображать.Дубовицкая сообщила, что не видела номер, который так обиделАхеджакову, однако она с уверенность может сказать, что Галкин оченьответственно относится к профессии. "Он не из тех, кто распыляетсянаправо и налево, или плохо делает свою работу", – добавила она.Также Регина Игоревна отметила, что пародируемый вправерассердиться на юмориста, если номер получился злобным. А вот сказать или несказать о своей обиде во всеуслышание – это выбор, который зависит от того насколькопародия была справедлива."Зал аплодирует вне зависимости от того, обидится артист илинет. Зал обычно хорошо принимает пародиста, когда он делает свою пародию оченьточно. Если номер сделан качественно, надо работать с ним дальше", – цитируетДубовицкую .Напомним, что Лия Ахеджакова стала героем передачи наYouTube-канале "Культура памяти". Артистка отметила в интервью, чтонетерпимо относится к тому, что о ней говорят в Сети или то, как ее изображаютна телевидении. "Я этого недостойна. И не имеет права, допустим, Галкин,пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и сделать милую имитацию, какя пристаю к сильным мира сего со словами: "Ой, я про Россию хочупоговорить!" Это не по возрасту", – подчеркнула Лия Ахеджакова.