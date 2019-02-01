Он украл инструменты на сумму более 25 тысяч рублей

Он украл инструменты на сумму более 25 тысяч рублейВ конце января этого года в дежурную часть полиции обратился 60-летний москвич. Мужчина пояснил, что из его дома, расположенного в Юрьев-Польском районе, кто-то украл инструменты на сумму более 25 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители выяснили, что преступник залез в дом потерпевшего, разбив окно. Криминалист обнаружил чёткий отпечаток пальцев злоумышленника.В тот же день подозреваемого задержали. Им оказался неоднократно судимый 26-летний местный житель. Мужчина рассказал, что украденную бензопилу, электрический фрейзер и циркулярную электрическую пилу хотел продать, а деньги потратить на личные нужды.Мужчину заключили под стражу. Всё похищенное имущество изъято.