Mail.Ru Group запустила рекомендательную систему Пульс. Она уже представлена на главной странице Mail.ru. Подробности – в программе Вести.net.

Mail.Ru Group запустила рекомендательную систему "Пульс". Она уже представлена на главной странице Mail.ru. Персональные рекомендации основаны на 1,5 тысячах источников и работе машинного обучения, которая отслеживает персональные интересы каждого читателя.Кроме того учитываются просмотры в соцсетях и в разных СМИ, а также история кликов. В целом пока механизм очень похож на аналогичный сервис от главного российского конкурента Mail.ru – "Яндекс". У него уже три года работает система "Яндекс.Дзен", однако в компании Mail.ru не считают, что поздно пришли на рынок.Анна Артамонова, вице президент Mail.Ru Group:" На самом деле это некий тренд, который подразумевает, что социальный граф себя некоторым образом исчерпал". Подробности – в программе 33Live.Runet.