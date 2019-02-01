Глава МВД России отметил, что этот день много значит для тех, кто силы, знания и талант отдает своей малой родине.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев выступил на торжественном собрании, посвященном 80-летию образования Пензенской области.Глава МВД России отметил, что этот день много значит для тех, кто силы, знания и талант отдает своей малой родине: «Богатый человеческий потенциал, стремление людей добросовестно трудиться являются залогом процветания и благополучия региона. Приятно видеть, как он преображается, развивается сельское хозяйство и промышленность, создается современная инфраструктура».Владимир Колокольцев подчеркнул, что нынешний юбилей – прекрасная возможность еще раз вспомнить историю Сурского края, его самобытные культуру и традиции, ведь выдающиеся имена, события, уникальные памятные места стали неотъемлемой частью национального наследия. Глава ведомства особо отметил героический подвиг и силу духа жителей Пензы, которые внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне.«Горжусь, что родился и вырос на Пензенской земле. Всегда с благодарностью и теплотой вспоминаю свой родной край», – сказал Владимир Колокольцев.Министр выразил уверенность в том, что жители Пензенской области продолжат традиции созидания, впишут немало ярких страниц в ее историю, и пожелал им крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо России.В ходе мероприятия, прошедшего в киноконцертном зале «Пенза», Владимир Колокольцев вручил памятную юбилейную медаль МВД России «300 лет российской полиции» губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.