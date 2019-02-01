"Глава ведомства провел оперативное совещание с руководящим составом регионального Управления МВД России", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в Пензенскую область. Глава ведомства провел оперативное совещание с руководящим составом регионального Управления МВД России", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Министр подчеркнул необходимость повышения эффективности работы по профилактике и раскрытию преступлений против собственности, противодействию уличной преступности и пресечению коррупционных правонарушений.В завершение мероприятия Глава МВД России вручил ведомственные награды ветеранам органов внутренних дел Пензенской области.«Среди награжденных – полковник полиции в отставке Алексей Зотов, который в 2016-2017 годах возглавлял УМВД России по городу Пензе. В 2014 год он стал известен на всю страну после того, как, рискуя жизнью, спас молодую женщину от вооруженного пистолетом и гранатой преступника», - добавила Ирина Волк.