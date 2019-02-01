Жители региона рассказали губернатору о проблемах с жильем, борьбе с борщевиком и об отсутствии газофикации

Жители региона рассказали губернатору о проблемах с жильем, борьбе с борщевиком и об отсутствии газофикацииВладимир Сипягин провел очередной личный прием граждан. К нему обратились жители разных районов области.Многодетная мама из Гороховца просила о помощи в улучшении жилищных условий. 6 лет назад на материнский капитал, полученный за второго ребёнка, она смогла купить комнату в общежитии, но сейчас на этой площади ютятся уже двое взрослых и пятеро детей.Женщине предложили несколько законных вариантов решения вопроса ,чтобы не ждать очереди на получение муниципального жилья. Так, например, семья можно воспользоваться правом на бесплатное получение земельного участка (с возможностью выбора) и до 200 кубических метров леса для строительства дома. Земельный участок будет обеспечен всеми необходимыми коммуникациями.От имени обеспокоенных жителей села Цибеево Суздальского района к губернатору обратилась пенсионерка Татьяна Александровна. Она попросила помочь в борьбе с распространением борщевика Сосновского, который широко разросся на заброшенных землях вокруг села.Теперь администрация муниципального образования Новоалександровское до 1 июля этого года в первоочередном порядке должна произвести химическую обработку в Цибеево. Кроме этого, глава региона предложил местным властям установить детскую площадку в этом небольшом селе, где проживает около 80 детей.С просьбой о газификации деревни Бородино в Камешковском районе к Владимиру Сипягину обратился Александр Александрович.Домой в Бородино он вернулся с важными и хорошими новостями. В департамент ЖКХ направят заявку по включению газопровода высокого давления в программу газификации региона, финансируемую за счёт специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям АО «Газпром газораспределение Владимир» на 2020 год.В обсуждении проблем жителей области участвовали главы районов и руководители структурных подразделений обладминистрации.