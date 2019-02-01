Жители региона рассказали губернатору о проблемах с жильем, борьбе с борщевиком и об отсутствии газофикации
Жители региона рассказали губернатору о проблемах с жильем, борьбе с борщевиком и об отсутствии газофикации
Владимир Сипягин провел очередной личный прием граждан. К нему обратились жители разных районов области.
Многодетная мама из Гороховца просила о помощи в улучшении жилищных условий. 6 лет назад на материнский капитал, полученный за второго ребёнка, она смогла купить комнату в общежитии, но сейчас на этой площади ютятся уже двое взрослых и пятеро детей.
Женщине предложили несколько законных вариантов решения вопроса ,чтобы не ждать очереди на получение муниципального жилья. Так, например, семья можно воспользоваться правом на бесплатное получение земельного участка (с возможностью выбора) и до 200 кубических метров леса для строительства дома. Земельный участок будет обеспечен всеми необходимыми коммуникациями.
От имени обеспокоенных жителей села Цибеево Суздальского района к губернатору обратилась пенсионерка Татьяна Александровна. Она попросила помочь в борьбе с распространением борщевика Сосновского, который широко разросся на заброшенных землях вокруг села.
Теперь администрация муниципального образования Новоалександровское до 1 июля этого года в первоочередном порядке должна произвести химическую обработку в Цибеево. Кроме этого, глава региона предложил местным властям установить детскую площадку в этом небольшом селе, где проживает около 80 детей.
С просьбой о газификации деревни Бородино в Камешковском районе к Владимиру Сипягину обратился Александр Александрович.
Домой в Бородино он вернулся с важными и хорошими новостями. В департамент ЖКХ направят заявку по включению газопровода высокого давления в программу газификации региона, финансируемую за счёт специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям АО «Газпром газораспределение Владимир» на 2020 год.
В обсуждении проблем жителей области участвовали главы районов и руководители структурных подразделений обладминистрации.