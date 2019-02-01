Вмешаться пришлось прокуратуре

Вмешаться пришлось прокуратуреВ ноябре прошлого года владимирец обратился к руководителю ООО «Владимирская управляющая компания», попросив выдать справку о количестве зарегистрированных в квартире лиц. Ему отказали из-за имеющегося долга за коммунальные услуги.Прокуратура выяснила, что отказ в выдаче указанной справки - это злоупотребление правом, которое не допускается. А наличие у мужчины задолженности по оплате коммунальных услуг не может служить основанием для отказа в предоставлении испрашиваемой им информации.В адрес руководителя управляющей компании внесено представление. Владимирец получил необходимую ему справку.