Он должен будет заплатить 400 тысяч рублей

Он должен будет заплатить 400 тысяч рублейВо Владимире местного жителя признали виновным в развратных действиях, совершенных в отношении несовершеннолетних.28-летний молодой человек подыскивал себе работу в интернете и одновременно в социальной сети «ВКонтакте» пытался познакомиться с девушкой для регулярного общения.С середины 2015 по февраль 2018 года он вёл переписку сразу с тремя несовершеннолетними, отправлял им развратные фото и видео.Его противоправное поведение пресекли сотрудники отдела «К» УМВД.Мужчина признал свою вину, пояснив, что раскаивается и осознает противоправность своего поведения. Потерпевшим, которые не настаивали на строгом наказании, он принёс искренние извинения и возместил компенсацию за причинённый моральный ущерб.Осужденному назначили штраф в размере 400 тысяч рублей.