Они привезли с турнира 2 «золота» и 4 «бронзы»

Они привезли с турнира 2 «золота» и 4 «бронзы»Спортсмены, представляющие Владимирскую область на первенстве ЦФО по греко-римской борьбе среди юношей 15-16 лет, которое проходило в Рязани с 29 по 31 января 2019 года, привезли с турнира 2 «золота» и 4 «бронзы».Первые места заняли Алексей Игнатов и Степан Стародубцев, они оказались лучшими в весовых категориях «42 килограмма» и «80 килограмм» соответственно.Третьи места заняли Андрей Меднов, Егор Андреенко, Павел Иванов и Андрей Травкин.Все медалисты отобрались на первенство страны по греко-римской борьбе, которое пройдет 13 марта во владимирском ледовом дворце «Полярис».