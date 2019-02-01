На 5% увеличили ежемесячную выплату

На 5% увеличили ежемесячную выплатуНа очередном заседании ЗакСобрания народные избранники одобрили законотворческую инициативу Владимира Сипягин. Он предложил внести изменения в региональный закон о соцподдержке и соцобслуживании отдельных категорий граждан. Теперь на 5% увеличили ежемесячную выплату спасателям. Размер этой выплаты составил 5513 рублей.Право на ежемесячную денежную выплату имеют спасатели, работающие на постоянной штатной основе в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях государственных казённых учреждений региона на должностях начальника аварийно-спасательной службы, заместителя начальника аварийно-спасательной службы, начальника спасательной станции, капитана (старшего моториста-рулевого) спасательного катера, спасателя, спасателя 1 – 3 классов, спасателя международного класса.Ее назначают гражданам, проработавшим с 1 января 1998 года не менее 15-ти лет в качестве спасателей и достигшим возраста 40 лет.