Новая схема обращения с отходами решит эту проблему

Новая схема обращения с отходами решит эту проблемуВрио заместителя Губернатора Владимирской области Александр Байер и директор регионального департамента природопользования и охраны окружающей среды Руслан Баринов провели совместную пресс-конференцию. Главная тема встречи - предстоящее выездное заседание Экологического совета при Губернаторе и реализация в 33-м регионе федерального закона о новых правилах оборота твёрдых коммунальных отходов (ТКО).Александр Байер отметил, что цель «мусорной реформы» – налаживание сортировки отходов и их последующей обработки. Но пока ее проведение отложили до начала следующего года.Врио вице-губернатора рассказал, что завоз мусора из других регионов (в том числе и из Московской) в нашу область был предусмотрен в принятой прежним руководством обладминистрации схеме обращения с отходами. По его словам, ещё в конце прошлого года Владимир Сипягин потребовал полностью исключить в действующей схеме московский мусор. Приняв новую схему, мы уберём из неё транспортировку к нам отходов из соседних областей.Также журналистов интересовало, что делать с несанкционированными свалками, которых по всей области очень много. Александр Байер объяснил, что это — сфера ответственности регионального оператора, который, в соответствии с законом, будет обязан в течение 2 недель найти «автора» незаконной свалки и принудить её убрать. Если организатор свалки неизвестен — оператор должен ликвидировать её за свой счёт и своими силами.