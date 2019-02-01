Никита Пресняков строит свою музыкальную карьеру без помощи знаменитой бабушки Аллы Пугачевой. Артист много работает, продвигая свой коллектив, однако зарплаты звездного отпрыска не хватает, чтобы реализовать все его задумки. Теперь поклонники творчества внука Примадонны могут поддержать его рублем.

Никита Пресняков строит свою музыкальную карьеру без помощизнаменитой бабушки Аллы Пугачевой. Артист много работает, продвигая свойколлектив, однако зарплаты звездного отпрыска не хватает, чтобы реализоватьвсе его задумки. Теперь поклонники творчества внука Примадонны могут поддержатьего рублем.Никита Пресняков зарегистрировался в проекте, которыйпозволяет фанатам поддерживать материально начинающие музыкальные коллективы. Всемблагодетелям артист обещает небольшой процент от прибыли и другие бонусы."Мы попали в чарт американского лейбла-платформы Younk иучаствуем в Хит Фандинге! Его цель – собрать минимальное количество вложений,которых хватит на запись релиза и видео в Лос Анджелесе! С настоящимипрофессионалами! Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то унашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – обратился Никита кнароду.Отметим, что Пресняков с ранней юности сам зарабатывает себе нажизнь. Дебютный группы MULTIVERSE, солистом которой он является, был записан насобственные средства Никиты. Отпрыск знаменитости занимался съемкой и монтажом,а после создал видео-продакшн компанию, которая приносит ему доход.Между тем, бабушка Никиты Преснякова Алла Пугачева внукупомочь, судя по всему, не может. Примадонне самой пришлось просить денег усильных мира сего. Недавно в Сеть просочился документ, согласно которому госкомпания"Вертолеты России" предоставит Алле Пугачевой 40 миллионов рублей на проведение юбилейного концерта. Эта новость произвела эффект взорвавшейся бомбы, обыватели негодовали, мол, присосавшаяся к бюджету певица разбазаривает деньги предназначенные инвалидам и старикам.