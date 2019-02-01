Открывается выставка к 180-летию со дня смерти великого владимирца

Открывается выставка к 180-летию со дня смерти великого владимирцаВладимиро-Суздальский музей-заповедник в Историческом музее Владимира представит два подлинных письма выдающегося государственного деятеля России, «Гения Блага» – Михаила Михайловича Сперанского. В них он обращается к своему товарищу по Владимирской духовной семинарии Ивану Соловьеву.Годы учебы М.М. Сперанского во Владимирской духовной семинарии дали очень много для его развития: воспитали трудолюбие, выработали способность к отвлеченному мышлению, научили логично и выразительно излагать мысли на бумаге.С Иваном Соловьевым Михаил Сперанский познакомился, видимо, в первые годы семинарской жизни. Успешный ученик, старший по возрасту, Иван пользовался уважением и расположением своего младшего товарища. В последний год учебы в семинарии Сперанский обращается к Соловьеву, уже студенту Московского университета, за советом о том, какой жизненный путь ему выбрать. В письме от 2 июня 1877 г. он пишет: «... Я располагаюсь, не теряя лет и времени, итти к своему благополучию надежнейшею и безопаснейшею дорогою. А именно: итти в Московский университет Вы... без сомнения можете мне в сем случае подать здравый совет».Три других письма, из четырех, хранящихся ныне в фондах музея, Михаил Сперанский написал в 1789–1791 гг., когда он сам учился в Александро-Невской семинарии Петербурга, а его товарищ Соловьев после окончания университета стал работать учителем риторики в Суздальской семинарии. Одно из этих писем также представлено на выставке.В дальнейшей судьбе М.М. Сперанского были и слава, и успех, и опала, и ссылки. Благодаря своему таланту и энергии, он достиг известности и общественного признания. А И.П. Соловьев в 1796 г., «как довольно потрудившийся в своей должности, в награждение заслуг произведен в протоиереи к Юрьевскому собору».Для справки:М.М. Сперанский (1772–1839)Михаил Михайлович Сперанский – один из самых известных уроженцев Владимирской губернии, человек незаурядных способностей, выдающийся государственный деятель, великий реформатор. Его вклад в развитие законотворческой, правоведческой, риторической, политической мысли трудно переоценить.М.М. Сперанский родился 1 января 1772 г. в селе Черкутино Владимирского уезда. Его отец, Михаил Васильевич, был священником Свято-Николаевской церкви. В 1780 г. отец отвез мальчика во Владимир и отдал на попечение его дяде, протодиакону Матфею Богословскому. В течение девяти лет Михаил Сперанский учился во Владимирской духовной семинарии с «неизменно отличными результатами».В 1788 г. Михаил Сперанский как один из лучших учеников был направлен для продолжения дальнейшего обучения в Главную Александро-Невскую семинарию Санкт-Петербурга. В 1792 г. его оставили при семинарии учителем математики, красноречия и физики. Талантливого молодого человека заметил князь А.Б. Куракин и предложил ему стать своим домашним секретарем. Михаил Михайлович перешел на гражданскую службу, а в январе 1797 г. был зачислен в генерал-прокурорскую канцелярию.За 13 лет службы М.М. Сперанский, благодаря своим талантам, необычайному трудолюбию, добросовестности и широкому кругозору, сделал головокружительную карьеру от титулярного до тайного советника.Среди плеяды российских гениев М.М. Сперанского по праву считали звездой первой величины. Историк В.О. Ключевский писал: «Со времен Ордина-Нащокина у русского престола не становился другой такой сильный ум; после Сперанского, не знаю, появится ли третий». Наполеон назвал его «единственной светлой головой в России», а А.С. Пушкин – «Гением Блага».