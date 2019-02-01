Жилищные условия улучшили 99 врачей и 201 медицинский работник среднего звена

Жилищные условия улучшили 99 врачей и 201 медицинский работник среднего звенаСотни медиков Владимирской области приняли участие в программе «Медицинская ипотека» - 237 во Владимире и 63 – в районах региона. Жилищные условия улучшили 99 врачей и 201 медицинский работник среднего звена.Эта программа помогает не только как эффективная мера социальной поддержки врачей и медсестер, но и работает как действенный инструмент укрепления кадрового потенциала в медицине.Напомним, право на льготную ипотеку имеют медработники не старше 41 года с высшим или средним профессиональным образованием. Врачи и медсестры, в семье которых двое и более членов семьи работают в государственных медицинских организациях региона. Льготный кредит также положен врачам-специалистам и заведующим, оказывающим высокотехнологичную медпомощь.В рамках льготной программы медработники получат субсидию на первоначальный взнос по ипотечному кредиту в размере 20% от стоимости нового житья, или ежемесячную компенсацию в течение 5-ти лет на оплату процентов по ипотечному кредиту в размере 50%.