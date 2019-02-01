Об этом сообщает Пенсионный фонд России

Об этом сообщает Пенсионный фонд РоссииС 1 февраля увеличили многие социальные выплаты, которые предоставляет Пенсионный фонд России. На 4,3% стала выше ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают 148 тысяч льготников 33-го региона. Сюда входят инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда.На 4,3% также проиндексировали входящий в состав ЕДВ набор соцуслуг (НСУ). Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с этого месяца вырастет почти до 1122 рублей в месяц. Он включает в себя предоставление лекарств, медицинских изделий, продуктов лечебного питания, предоставление путёвки в санаторий, бесплатный проезд на электричках или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.Кроме того, стало больше пособие на погребение, которое выплачивают родственникам умершего неработающего пенсионера. Теперь эта выплата составила 5946 рублей.