Пожар, вспыхнувший минувшей ночью по адресу Нижние Мневники, дом 110, произошел в складском помещении, байк-клуб Sexton не пострадал и работает в обычном режиме.

Пожар, вспыхнувший минувшей ночью по адресу Нижние Мневники, дом 110, произошел в складском помещении, байк-клуб Sexton не пострадал и работает в обычном режиме, передает РИА Новости.Как сообщалось, по адресу улица Нижние Мневники, дом 110 произошел пожар в нежилом металлическом строении​​​. По информации приложения "Яндекс.Карты", по этому адресу расположен байк-клуб Sexton.В пресс-службе столичного главка МЧС заявили, что площадь пожара составила порядка 50 квадратных метров. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.