Похититель картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи
собирался вернуть полотно на место на следующее утро. Денис Чуприков
рассчитывал своим поступком привлечь внимание Владимира Путина и надеялся на
встречу с президентом.
Похититель картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи
собирался вернуть полотно на место на следующее утро. Денис Чуприков
рассчитывал своим поступком привлечь внимание Владимира Путина и надеялся на
встречу с президентом.
Денис Чуприков уверен, что владеет гипнозом. По его мнению,
именно благодаря этому дару ему удалось войти в Третьяковскую галерею без
билета и беспрепятственно вынести оттуда картину Куинджи "Ай-Петри. Крым".
Полотно Архипа Куинджи Чуприков собирался на следующее утро
вернуть на место – и потребовать приема у Путина. На встрече с президентом
России Денис собирался предложить свой план обустройства страны.
Похититель просит не сажать его в тюрьму. Чуприков подчеркнул,
что у него нет криминального прошлого – если не считать штрафов за превышение
скорости и употребления афродизиаков. Последние он приобретал, как утверждает,
легально – "чтобы с женой все было как раньше". А свою вину за похищение картины он готов
искупить трудом – готов на любую работу.
"Еще раз прошу передать всем – я искренне раскаиваюсь,
прошу прощения, хочу искупить вину. Готов на любой труд. Но только не сажайте
меня, пожалуйста", – сказал Денис в беседе с корреспондентом "Московского
комсомольца".
27 января уроженец Феодосии похитил полотно Архипа "Ай-Петри.
Крым" на глазах у многочисленных посетителей галереи. Чуприков подошел к
картине, снял ее со стены, вынул из рамы и скрылся. Пропажа картины
обнаружилась при просмотре записей с камер наблюдения. Подозреваемого задержали
в его собственном доме в подмосковном поселке Заречье, там же нашлась и
картина, напоминает .