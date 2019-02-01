Похититель картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи собирался вернуть полотно на место на следующее утро. Денис Чуприков рассчитывал своим поступком привлечь внимание Владимира Путина и надеялся на встречу с президентом.

Похититель картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереисобирался вернуть полотно на место на следующее утро. Денис Чуприковрассчитывал своим поступком привлечь внимание Владимира Путина и надеялся навстречу с президентом.Денис Чуприков уверен, что владеет гипнозом. По его мнению,именно благодаря этому дару ему удалось войти в Третьяковскую галерею безбилета и беспрепятственно вынести оттуда картину Куинджи "Ай-Петри. Крым".Полотно Архипа Куинджи Чуприков собирался на следующее утровернуть на место – и потребовать приема у Путина. На встрече с президентомРоссии Денис собирался предложить свой план обустройства страны.Похититель просит не сажать его в тюрьму. Чуприков подчеркнул,что у него нет криминального прошлого – если не считать штрафов за превышениескорости и употребления афродизиаков. Последние он приобретал, как утверждает,легально – "чтобы с женой все было как раньше". А свою вину за похищение картины он готовискупить трудом – готов на любую работу."Еще раз прошу передать всем – я искренне раскаиваюсь,прошу прощения, хочу искупить вину. Готов на любой труд. Но только не сажайтеменя, пожалуйста", – сказал Денис в беседе с корреспондентом "Московскогокомсомольца".27 января уроженец Феодосии похитил полотно Архипа "Ай-Петри.Крым" на глазах у многочисленных посетителей галереи. Чуприков подошел ккартине, снял ее со стены, вынул из рамы и скрылся. Пропажа картиныобнаружилась при просмотре записей с камер наблюдения. Подозреваемого задержалив его собственном доме в подмосковном поселке Заречье, там же нашлась икартина, напоминает .