Полицейские Оренбурга задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 20-летней модели. Последние минуты жизни девушки попали на камеры видеоонаблюдения.

Полицейские Оренбурга задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 20-летней модели. Последние минуты жизни девушки попали на камерывидеоонаблюдения.Трагическое событие произошло в минувший вторник, 29 января.На записи можно увидеть, как студентка подходит к своему подъезду и открываетдверь. За ней идет мужчина в капюшоне, который вместе с ней заходит в дом.Через некоторое время неизвестный выходит на улицу с пакетом в руках.Сразу после случившегося мать девушки обратилась с заявлением в полицию. Она сообщила,что ее дочь перестала выходить на связь. Правоохранители обнаружили телостудентки в ее собственной квартире, подаренной родственницей. Согласно предварительной версии, 20-летняямодель была изнасилована и убита.Как сообщают следователи, студентка университета имениПлеханова была знакома со своим убийцей – 31-летним жителем Оренбурга, и самавпустила его к себе в дом. По одной из версий, они вступили в ссору из-за стоимости аренды на элитное жилье, после чего мужчина напал на девушку. Злоумышленникработал в коммерческой организации. У него есть жена и двое детей, передаетВ пятницу, 1 февраля, суд изберет для него мерупресечения. Следствие настаивает на аресте мужчины.