Полицейские Оренбурга задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 20-летней модели. Последние минуты жизни девушки попали на камеры
видеоонаблюдения.
Полицейские Оренбурга задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 20-летней модели. Последние минуты жизни девушки попали на камеры
видеоонаблюдения.
Трагическое событие произошло в минувший вторник, 29 января.
На записи можно увидеть, как студентка подходит к своему подъезду и открывает
дверь. За ней идет мужчина в капюшоне, который вместе с ней заходит в дом.
Через некоторое время неизвестный выходит на улицу с пакетом в руках.
Сразу после случившегося мать девушки обратилась с заявлением в полицию. Она сообщила,
что ее дочь перестала выходить на связь. Правоохранители обнаружили тело
студентки в ее собственной квартире, подаренной родственницей. Согласно предварительной версии, 20-летняя
модель была изнасилована и убита.
Как сообщают следователи, студентка университета имени
Плеханова была знакома со своим убийцей – 31-летним жителем Оренбурга, и сама
впустила его к себе в дом. По одной из версий, они вступили в ссору из-за стоимости аренды на элитное жилье, после чего мужчина напал на девушку. Злоумышленник
работал в коммерческой организации. У него есть жена и двое детей, передает
.
В пятницу, 1 февраля, суд изберет для него меру
пресечения. Следствие настаивает на аресте мужчины.