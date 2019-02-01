Кредитные линии на общую сумму 2,5 млрд рублей сроком на семь лет

Кредитные линии на общую сумму 2,5 млрд рублей сроком на семь летБанк ВТБ открыл ООО «Ресурс» (ТМ «Увелка») кредитные линии на общую сумму 2,5 млрд рублей сроком на семь лет. Компания занимает на российском рынке лидирующее положение по производству и продаже круп быстрого приготовления. Заемные средства предприятие направляет на реализацию инвестиционного проекта по созданию современного производственно-логистического комплекса в Челябинской области.Создаваемый объект будет включать в себя площадки по фасовке и глубокой переработке сельскохозяйственных культур, элеватор для подработки, сушки и хранения зерна, а также распределительный автоматизированный центр площадью 10,7 тыс. м2 для хранения и отгрузки готовой продукции. Все производственные процессы комплекса будут максимально автоматизированными. Реализация проекта позволит обеспечить потребителей различными видами продукции высокого качества.«ВТБ активно сотрудничает с предприятиями аграрной отрасли по всей стране. У нас большой опыт в реализации знаковых инвестиционных проектов в различных отраслях, в том числе, в сфере сельского хозяйства. Они, безусловно, дают положительный импульс развитию региональной экономики, стимулируют импортозамещение и улучшают конкурентную ситуацию», - отметил руководитель Департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.По словам руководителя ООО «Ресурс» Владимира Зяблина, строительство нового предприятия существенно повысит эффективность процессов приемки, хранения и отгрузки товара при значительном увеличении объемов, а также позволит увеличить поступления в бюджет и нарастить экспортную составляющую за счет потребителей из стран СНГ и Китая.