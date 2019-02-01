Как бы ни пытался президент Украины Петр Порошенко храбриться, сколько бы не делал хамских выпадов в адрес Владимира Путина, с российским лидером главе Незалежной все равно придется договариваться. Если Порошенко хочет сесть в президентское кресло во второй раз, то ему предстоит усмирить свою спесь и пойти на договоренности с Кремлем, отмечают эксперты.

Какбы ни пытался президент Украины Петр Порошенко храбриться, сколько быне делал хамских выпадов в адрес Владимира Путина, с российским лидеромглаве Незалежнойвсе равно придется договариваться. Если Порошенко хочет сесть впрезидентское кресло во второй раз, то ему предстоит усмирить свою спесь ипойти на договоренности с Кремлем, отмечают эксперты.Последнийсъезд пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко", где украинскийлидер заявил о своем выдвижении, прошел под лозунгом "Или Порошенко, илиПутин", напомнил политолог Петр Олищук.Экспертразглядел в нем "логическую проблему". Если за всеми остальнымикандидатами в президенты Украины, кроме Порошенко, стоит Путин, то союз сними – это сотрудничество с российским лидером.По мнению Олищука,без второго тура выборы главы государства не обойдутся, и еслидействующий президент хочет побеждать, то ему придется договариваться сдругими кандидатами, привлекать к себе их избирателей, создаватькоалиции.ПередПорошенко сейчас два варианта действий, полагает эксперт: "То есть союзс Путиным? Или решительное отбрасывание любой помощи от Путина и гордоепоражение?”.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут в конце марта. На сегодняшний день всписке кандидатов около 20 человек. Помимо , это лидер"Батькивщины" Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский, глава"Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, руководитель фонда"Украинская перспектива" Александр Вилкул и другие политики.объявил о своем выдвижении на второй срок в ходе съезда своихсторонников в Киеве 29 января. Глава государства пообещал продолжатькурс на вступление страны в НАТО и Евросоюз.Исследователипо-разному оценивают его рейтинг. Одни социологи утверждают, что заПорошенко готовы проголосовать 12% украинцев, другие говорят о 17%, атретьи уверяют, что его реальный рейтинг – ниже 10%.