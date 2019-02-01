Как
бы ни пытался президент Украины Петр Порошенко храбриться, сколько бы
не делал хамских выпадов в адрес Владимира Путина, с российским лидером
главе Незалежной
все равно придется договариваться. Если Порошенко хочет сесть в
президентское кресло во второй раз, то ему предстоит усмирить свою спесь и
пойти на договоренности с Кремлем, отмечают эксперты.
Как
бы ни пытался президент Украины Петр Порошенко храбриться, сколько бы
не делал хамских выпадов в адрес Владимира Путина, с российским лидером
главе Незалежной
все равно придется договариваться. Если Порошенко хочет сесть в
президентское кресло во второй раз, то ему предстоит усмирить свою спесь и
пойти на договоренности с Кремлем, отмечают эксперты.
Последний
съезд пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко", где украинский
лидер заявил о своем выдвижении, прошел под лозунгом "Или Порошенко, или
Путин", напомнил политолог Петр Олищук.
Эксперт
разглядел в нем "логическую проблему". Если за всеми остальными
кандидатами в президенты Украины, кроме Порошенко, стоит Путин, то союз с
ними – это сотрудничество с российским лидером.
По мнению Олищука,
без второго тура выборы главы государства не обойдутся, и если
действующий президент хочет побеждать, то ему придется договариваться с
другими кандидатами, привлекать к себе их избирателей, создавать
коалиции.
Перед
Порошенко сейчас два варианта действий, полагает эксперт: "То есть союз
с Путиным? Или решительное отбрасывание любой помощи от Путина и гордое
поражение?”.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут в конце марта. На сегодняшний день в
списке кандидатов около 20 человек. Помимо , это лидер
"Батькивщины" Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский, глава
"Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, руководитель фонда
"Украинская перспектива" Александр Вилкул и другие политики.
объявил о своем выдвижении на второй срок в ходе съезда своих
сторонников в Киеве 29 января. Глава государства пообещал продолжать
курс на вступление страны в НАТО и Евросоюз.
Исследователи
по-разному оценивают его рейтинг. Одни социологи утверждают, что за
Порошенко готовы проголосовать 12% украинцев, другие говорят о 17%, а
третьи уверяют, что его реальный рейтинг – ниже 10%.