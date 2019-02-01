Объявивший себя временным президентом Венесуэлы спикер парламента Хуан Гуайдо заявил, что смена власти в стране пойдет на пользу ее главным торговым партнерам — Москве и Пекину.

Объявивший себя временным президентом Венесуэлы спикер парламента Хуан Гуайдо в интервью агентству Reuters заявил, что смена власти в стране пойдет на пользу ее главным торговым партнерам — Москве и Пекину. "Россию и Китай должны больше всего устраивать стабильность и смена нынешнего режима", – сказал он.По мнению Гуайдо, действующий президент страны Николас Мадуро в качестве партнера не выгоден, так как "не защищает интересы Венесуэлы" и иностранные инвестиции.Спикер парламента отметил, что уже пытался наладить контакты с Москвой и Пекином. В случае победы оппозиции он пообещал придерживаться всех ранее взятых обязательств перед кредиторами и владельцами государственных бумаг.Как сообщалось, с 21 января в Венесуэле проходят массовые протесты против действующего президента Мадуро. На период действия временного правительства спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства.Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы и заявила о готовности быть посредником между властями и оппозицией. Однако США и ряд других стран заявили о его признании.В позициях стран Евросоюза нет консенсуса по ситуации в Венесуэле. Об этом рассказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Накануне главы европейских МИД не пришли к единому мнению, кем считать провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо. Неформальная встреча прошла в Бухаресте. Российский постпред подчеркнул, что ультиматум Франции, Германии и Испании, которые требуют объявить досрочные выборы в течение восьми дней, остальные участники не поддержали. Также в четверг прошло заседание Европарламента, на котором депутаты признали Гуайдо законным лидером. В общем заявлении они назвали его "легитимным временным президентом".В рядах оппозиции Венесуэлы нет единства, заявил российский посол в Каракасе Владимир Заемский. Хуана Гуайдо поддерживает все меньше жителей страны. При этом глава дипмиссии подчеркнул, что самопровозглашенный президент относится к радикальной оппозиции, связанной с иностранными государствами.Также Заемский сообщил, что венесуэльцы заметили на границе с Колумбией американских военных, передает телеканал "Россия 24".Тем временем, сотни жителей Греции вышли на улицы Афин, чтобы поддержать действующую власть Венесуэлы. В основном это представители левой демократической партии. В руках у них были плакаты с лозунгами в поддержку Николаса Мадуро. В этом же ключе манифестанты выступали против политики Вашингтона, который, по их мнению, способствует политическому кризису в боливарианской республике.Кроме того, Италия не признает Хуана Гуайдо временным президентом. Об этом заявил замглавы МИД страны Манлио Ди Стефано. Он отметил, что вмешательство в дела других государств — невозможно. По словам Ди Стефано, третьи лица не могут определять чью-либо внутреннюю политику. В качестве негативного примера Стефано привел Ливию.