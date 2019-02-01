Российская актриса поделилась воспоминаниями о работе с режиссером Василием Шукшиным в недавнем интервью. По словам Людмилы Зайцевой, она назвала своего ребенка в честь известного артиста.

Российская актриса поделилась воспоминаниями о работе срежиссером Василием Шукшиным в недавнем интервью. По словам Людмилы Зайцевой, она назвала своего ребенка в честь известного артиста.Актриса рассказала, что после съемок картины "А зори здесьтихие" ее пригласили исполнить роль сестры главного героя в фильме "Печки-лавочки".Режиссером ленты был Василий Шукшин. призналась, что несмотря на небольшуюроль, она не чувствовала себя второстепенной актрисой. Особое место было толькоу Лидии Федосеевой-Шукшиной, потому что она играла главную роль."Меня подметила второй режиссер фильма "Печки-лавочки", исказала: "Поедешь на Алтай? Шукшин там фильм снимает". Я говорю: "Поеду". Насъемках Василий Макарович был погружен в себя и занят только картиной. Несмотря на то что роль у меня совсем крошечная, я не чувствовала себя вторымсортом. У Шукшина все были на равных правах. Особое место было только у ЛидыФедосеевой. У нее ведь главная женская роль", – цитирует артистку издание "".познакомилась со своим будущим супругом ГеннадиемВорониным во время работы над картиной "Праздники детства" по рассказам ВасилияШукшина. Вскоре они поженились, и актриса родила супругу дочь. Девочку решилиназвать в честь известного режиссера. "Вскоре после свадьбы у вас родиласьВасилиса. Думали, что будет сын – Василий. Хотя имя и для девочки подошло. Ктому же бабушку мою звали Василина, похоже…", – поделилась она.Артистка также объяснила, почему она не ходит на передачи, посвященные браку Лидии Федосеевой-Шукшиной с Бари Алибасовым. Она не хочет обсуждать новый роман своей коллеги, потому что слишком трепетно относится к семье Василия Шукшина. Людмила добавила, что поддерживает хорошие отношения с артисткой, и считает, что она "добрый и отзывчивый" человек, который "обладает прекрасными качествами"."Меня приглашают на эти программы, я не хожу. Для меня слишком дорого все, что связано с Шукшиным. И я ни в коем случае не хочу обсуждать их семейную ситуацию. То, что Лида за Бари Алибасова вышла замуж, – это ее личное дело, она женщина уже немолодая, и ей, может быть, нужно плечо, поддержка. Уверена, у нее в семье все утрясется и все будет нормально, – заключила Зайцева.