Второй день поклонники беспокоятся о самочувствии Андрея Мерзликина. Артист решил искупаться в открытом бассейне в лютый мороз.

Второй день поклонники беспокоятся о самочувствии АндреяМерзликина. Артист решил искупаться в открытом бассейне в лютый мороз.Андрей, его жена Анна и трое их детей сейчас находятся в Швеции.У Мерзликиных много планов и большая культурная программа.Впечатлениями от отдыха артист делится публикуя красочныефотографии в личном Instagram. Меж тем, свежий снимок знаменитости заставил фолловеровповолноваться. Мерзликин запечатлел себя лежащим в уличном бассейне, окруженномметровыми сугробами.Андрей до ключиц погружен в воду, его голова, уши, брови иборода обильно запорошены снегом. Примечательно, что погода в шведскомГетеборге сейчас минусовая.Комментаторы тут же набросились на Мерзликина с вопросами и предостережениями.Артисту советовали беречь здоровье. "Давайте аккуратнее, Андрей...) Зима всетаки! А я лично еще хотел бы вас в новых ролях увидеть!))) ...и не только я...)(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","НезаМерзликин", "Андрей,вы там незамерзли,купаясь в холодной воде?Берегите себя,вы же наше русское достояние!Ипобеды нашим игрокам на чемпионате!😀", "Приятно наблюдать!!!)>)))😍.Хорошие, теплые, искренние отношение!!!!!)))). Главное НЕ ЗАБОЛЕЙТЕ!!!🔥😮", – писали испуганные фанаты.Взволнованных поклонников успокоила супруга Андрея – Анна. "Этопросто горячая ванна при сауне, но на свежем воздухе. Так жарко, что дажеголова не мерзнет. А мужчины мои даже в снег ныряли оттуда", – написала она фолловерам.