Второй день поклонники беспокоятся о самочувствии Андрея
Мерзликина. Артист решил искупаться в открытом бассейне в лютый мороз.
Второй день поклонники беспокоятся о самочувствии Андрея
Мерзликина. Артист решил искупаться в открытом бассейне в лютый мороз.
Андрей, его жена Анна и трое их детей сейчас находятся в Швеции.
У Мерзликиных много планов и большая культурная программа.
Впечатлениями от отдыха артист делится публикуя красочные
фотографии в личном Instagram. Меж тем, свежий снимок знаменитости заставил фолловеров
поволноваться. Мерзликин запечатлел себя лежащим в уличном бассейне, окруженном
метровыми сугробами.
Андрей до ключиц погружен в воду, его голова, уши, брови и
борода обильно запорошены снегом. Примечательно, что погода в шведском
Гетеборге сейчас минусовая.
Комментаторы тут же набросились на Мерзликина с вопросами и предостережениями.
Артисту советовали беречь здоровье. "Давайте аккуратнее, Андрей...) Зима все
таки! А я лично еще хотел бы вас в новых ролях увидеть!))) ...и не только я...)(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"НезаМерзликин", "Андрей,вы там не
замерзли,купаясь в холодной воде?Берегите себя,вы же наше русское достояние!И
победы нашим игрокам на чемпионате!😀", "Приятно наблюдать!!!)>)))😍.
Хорошие, теплые, искренние отношение!!!!!)))). Главное НЕ ЗАБОЛЕЙТЕ!!!🔥😮", – писали испуганные фанаты.
Взволнованных поклонников успокоила супруга Андрея – Анна. "Это
просто горячая ванна при сауне, но на свежем воздухе. Так жарко, что даже
голова не мерзнет. А мужчины мои даже в снег ныряли оттуда", – написала она фолловерам.