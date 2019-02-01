Руководитель РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский останется под стражей до 16 февраля. Апелляционный суд в Херсоне отказал в удовлетворении жалобы его защиты на продление срока содержания под стражей. Как сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский, соответствующее решение суд принял на заседании 31 января.

Руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский останется под стражей до 16 февраля. Апелляционный суд в Херсоне отказал в удовлетворении жалобы его защиты на продление срока содержания под стражей. Как сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский, соответствующее решение суд принял на заседании 31 января.Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. В офисе "РИА Новости-Украина", где он работал, были проведены обыски. Против журналиста было заведено уголовное дело по статье "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины, передает РИА Новости.В Херсон Вышинского привезли 16 мая 2018 года, а 17 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Суд уже несколько раз вновь и вновь оставлял Вышинского за решеткой. Апелляционный суд неизменно подтверждал эти решения.Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины 20 марта рассмотрит жалобу Вышинского на незаконность его задержания в мае 2018 года. Дело Вышинского в России считают политическим и требуют немедленного освобождения незаконно взятого под стражу журналиста.