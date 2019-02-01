Российские керлингистки одержали победу над шведской сборной на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Швеции. Команда России во главе со скипом Анной Сидоровой выиграла у соперниц со счетом 5:4.

Российские керлингистки одержали победу над шведской сборной на этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в Швеции. Команда России во главе со скипом Анной Сидоровой выиграла у соперниц со счетом 5:4.Помимо Сидоровой за россиянок выступили Маргарита Фомина, Юлия Портунова и Юлия Гузиева​​​.После трех матчей сборная России, набрав шесть очков, делит первое место с командами Китая и Швеции. 1 февраля российские керлингистки сыграют с китаянками.