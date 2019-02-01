Мужчина знал об отсутствии хозяев дома, поэтому решил воспользоваться ситуацией, проник в дом потерпевшего и совершил хищение бензопилы, электрического фрейзера и циркулярной электрической пилы.

26 января текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 60-летний житель г. Москвы с сообщением о краже принадлежащего ему имущества. Потерпевший пояснил, что из его дома, расположенного в Юрьев-Польском районе, были похищены инструменты на сумму более 25 тыс. рублей.Осмотрев место происшествия, полицейские установили, что преступник проник в дом потерпевшего, разбив окно. Экспертом-криминалистом был обнаружен и изъят четкий отпечаток пальцев рук злоумышленника.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские в тот же день установили местонахождение и задержали подозреваемого в совершении кражи - ранее неоднократно судимого 26-летнего местного жителя. Задержанный пояснил полицейским, что знал об отсутствии хозяев дома, поэтому решил воспользоваться ситуацией, проник в дом и совершил хищение бензопилы, электрического фрейзера и циркулярной электрической пилы. Похищенное имущество мужчина намеревался продать, а вырученные от продажи денежные средства потратить на личные нужды.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).В отноешнии фигуранта избрана мера пресечения в видео заключения под стражу. Все похищенное имущество изъято. Полицейскими проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Фигурант проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории района.