Чем интересна Владимирская область

Владимирская область является частью федерального округа. Имеет выгодное географическое положение потому, что граничит на западе и юго-западе, с Московской областью, на севере с Ивановской и Ярославской областями, на юге, с Рязанской, а на востоке и юго-востоке с Нижегородской областью. Поэтому Владимирская область имеет развитую сеть, как со стороны, железнодорожных магистралей, так и со стороны автомагистралей. Эта область одна из плотно населенных областей, включающих в себя: русских, белорусов, татаров и украинцев. Владимирская область древнейший исторически-культурный центр, который входил в княжество, а в дальнейшем в губернию.В будущем, примерно с XIX века, являлась одним из центров как текстильной, так и хлопчатобумажной промышленности. Дальнейшее развитие Владимирской области послужила, в после военные годы, второй мировой воны, становлению тракторного завода. Способствующему восстановлению как аграрной, так и промышленной экономики России в целом. Центром области является город Владимир, расположенный в пределах 190 километров от нынешней столицы Российской федерации, города Москвы.До наших дней сохранились в нём белокаменные дворы, построенные и простоявшие с XII века. Область не так богата залежами полезных ископаемых как другие, в основном ведутся добычи известняка и леса. Владимирский Областной климат является умеренно-континентальным. Что поспособствовало как аграрно-промышленным комплексом, так и в данное время, аграрнотуристическим, для всех желающих, независимо от страны и от мировоззрения (религиозности) гостей, в котором заинтересованы, не только страны ближнего востока, но и западные страны зарубежья.Владимирская область в основном включает в себя туристические направления, в деловом с тиле, но и простому рядовому гражданину здесь будет чего посмотреть. Любителям охоты, в этой области тоже найдется, чем заняться, потому, что основная часть запасов области это леса. На территории области имеются источники минеральных вод. Благодаря этим источникам в области растёт и развивается курортно-лечебные санатории и базы для отдыха. Не уступающие по мировым стандартам как Российским, так и зарубежным курортам. Озёра области позволяют полюбоваться своими красотами. В определённое время года на базах отдыха, можно получить лицензию и поохотится на птиц.Владимир - современный областной центр. Провинциальный уклад жизни в нём хорошо сочетается с комфортабельностью большого и динамичного города, в котором кроме исторических достопримечательностей много учебных заведений, научных организаций, театров и музеев. Любителям классического искусства интересно будет посетить филармонию и областной драматический театр им. Луначарского. Детвора с удовольствием посмотрит представления в Театре юного зрителя и Театре кукол.