39-летнего жителя поселка Дружба судили за убийство матери. Конфликт, который привел к смерти пожилой женщины, образовался из-за советских монет. Как рассказали в прокуратуре области,

39-летнего жителя поселка Дружба судили за убийство матери. Конфликт, который привел к смерти пожилой женщины, образовался из-за советских монет. Как рассказали в прокуратуре области, убийство произошло днем 7 июня. Осужденный выпивал дома. В какой-то момент мужчина понял, что мать выбросила его монеты 1961 года, которые он нашел во время раскопок. Это и послужило причиной конфликта.