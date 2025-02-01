Проект реализуют на территории спортивного комплекса «Динамо».

В 2025 году в Петушинском районе планируют построить два теннисных кортов с трибунами, освещением, а также ограждением, сообщает издание «Губерния-33» со ссылкой на главу местной администрации Александра Курбатова. Он встретился с тренерами по теннису, чтобы обсудить перспективы развития этого вида спорта в районе.В планах администрации выделить финансирование на реализацию строительства данного объекта на территории спорткомплекса «Динамо». Кроме того, чтобы повысить доступность спортивного объекта, планируют построить тротуар для учеников третьей школы г. Петушки.По словам Александра Курбатова, реализация этих перспективных проектов позволит в дальнейшем развивать востребованное направление спорта, создать секции для местных детей, разнообразив классические виды спорта.Добавим, что в этом году на программу «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области» планируется направить 183 млн рублей. Спортивные площадки хотят построить в Кольчугино и Камешково, деревнях Уляхино и Лаврово. В Костерево возведут спортивный корпус, а в Гусь-Хрустальном — футбольный манеж.