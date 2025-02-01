ВТБ втравили в сомнительную авантюру.

ВТБ втравили в сомнительную авантюру.В конце прошлого года социальные сети заполонили сообщения с предложением принять участие в программе "Лови cashback". В однотипных постах пользователям большие доходы – заработок от 100 тысяч рублей без каких-либо вложений и с бесплатным обучением. Для начала нужно было зарегистрироваться в качестве партнера и сразу начать зарабатывать. За этими проектами стоят определенные лица, и их связь с банками вызывает вопросы, сообщает СМИ.Агрессивный стиль общения, одинаковые формулировки и требования постоянного привлечения новых участников наводят на мысли о сетевом маркетинге или даже финансовой пирамиде. Партнеры заявляют, что "Лови cashback" – это новый проект, созданный совместно с крупным банком и платежной системой "Мир". Участникам выбрать между двумя действиями: оформить новую дебетовую карту или купить электронную сим-карту с безлимитным интернетом. Затем им нужно потратить минимум 10 тысяч рублей по карте и трех новых пользователей каждый месяц.Однако на официальном сайте банка и в федеральных СМИ информация о такой программе отсутствует, что уже должно насторожить потенциальных участников. Сотрудники банковского колл-центра удивляются вопросам о "Лови cashback" и уверяют, что таких программ у них нет.Сайт самого проекта "Лови cashback", зарегистрированный в Иннополисе, работает нормально. Он предлагает кэшбэк до 50% за покупки в магазинах и ресторанах. Среди партнеров проекта отсутствуют банки, хотя упоминается одна кредитная организация мелкими буквами внизу страницы. Официального сайта совместной программы нет, вместо этого встречаются сайты с множеством грамматических ошибок, где утверждается о поддержке крупного банка.По данным сервиса "СПАРК-Интерфакс", владельцем бренда "Лови cashback" является ООО "Кэшбекфорс", принадлежащее жителю Татарстана Исламу Ахмедшину, который давно занимается сетевым маркетингом в банковской сфере.Сетевой маркетинг (MLM) начал активно развиваться в России в начале 1990-х годов, символом которого стала компания Herbalife и ее представители с лозунгом "Хочешь похудеть? Спроси меня, как!". Традиционно рынок MLM в России был сосредоточен на продаже косметики, биологически активных добавок и товаров для здоровья. Но в 2020 году ситуация изменилась, когда Дмитрий Бурнаев совместно с "сетевыми профессионалами" Юлией Якимовой и Миляушей Авхадеевой решили применить принципы сетевого маркетинга к банковской сфере, проект "Игра"."Игра" представляла собой агрегатор, включающий предложения свыше 100 банков, финансовых и страховых компаний. Участники могли на продаже банковских карт, кредитов и услуг микрофинансовых организаций. Проект имел признаки финансовой пирамиды: обещания огромных прибылей сочетались с отсутствием реального продукта, а доходы участников зависели исключительно от партнерских ссылок, приносящих лишь небольшую долю вознаграждения. Основная прибыль оставалась у организаторов.Проект набрал популярность, привлекая десятки тысяч партнеров, но вскоре возникли проблемы с выплатами. Люди стали получать лишь малую часть своего заработка, а организаторы обвиняли их в низком качестве трафика. В 2021 году "Игра" прекратила свое существование, проработав чуть больше года, оставив партнеров без выплат.Перед закрытием проекта к нему присоединился житель Татарстана Ислам Ахмедшин, который позже поссорился с Дмитрием Бурнаевым. Вместе с Якимовой и Авхадеевой он решил перезапустить проект под новым именем — "Лови кэшбек", исключив из состава Бурнаева.Новая версия проекта стартовала весной 2021 года в Сочи. Теперь партнерам предлагалась покупка франшизы стоимостью от 30 до 200 тысяч рублей. Платформа была открыта для юридических лиц, а также вводилась система транзакционных кэшбеков размером 0,1% от покупок клиентов. Для получения кэшбека участники должны были совершать ежемесячные покупки на сумму не менее 10 тысяч рублей, используя виртуальные карты, что существенно ограничивало возможности использования средств.Одним из успехов нового проекта стало сотрудничество с крупным татарстанским "Ак Барс банком". Однако вскоре начались финансовые сложности: реальные выплаты участникам составляли около 15% от заработанных сумм, а после начала специальной военной операции возникли проблемы с платежной системой Pay. В результате "Ак Барс банк" разорвал отношения с проектом, но партнеры не были проинформированы об этом и остались без компенсаций за оформленные банковские продукты.Несмотря на негативные последствия предыдущих проектов, Ахмедшин не сдался и снова перезапустил "Лови кэшбек" в августе 2024 года. Вскоре началась активная реклама якобы совместного проекта с ВТБ. Несмотря на то, что госбанк не участвовал в этой инициативе, он не предпринял шагов для дистанцирования от сомнительной схемы. Возможно, ВТБ рассматривал ООО "Кэшбекфорс" как обычного посредника, приводящего новых клиентов. Тем не менее, существует значительный риск для репутации банка, поскольку организаторы проекта используют имя ВТБ для привлечения внимания, завышая уровень сотрудничества.Интересно отметить, что проект "Лови кэшбек" напоминает официальный проект Альфа-Банка "Свой в Альфе", запущенный в 2023 году. В рамках этого проекта банк выплачивает вознаграждение за рекомендации своих продуктов и услуг, и вся информация доступна на официальном сайте банка. Однако в отличие от "Своего в Альфе", проекты Ахмедшина характеризуются нестабильной финансовой моделью, частыми задержками выплат и утратой доверия со стороны партнеров.Кроме того, стоит упомянуть уголовное прошлое Ахмедшина. В 2007 году суд в Перми признал его виновным в грабеже и незаконном лишении свободы вместе с Эдуардом Ильиным. Они напали на жителя города, угрожая ему травматическим оружием, и избили его на улице. Первоначально им было назначено три года тюремного заключения, но затем приговор был смягчен, и Ахмедшин получил условный срок.Отметим, что оформление карты ВТБ через агентов-партнеров ООО "Кэшбекфорс"(ЛОВИCASHBACK) действительно возможно, но банк не выплачивает вознаграждение за оформление карты по этой ссылке. Все вопросы по выплате вознаграждения следует решать непосредственно с агентом-партнером.