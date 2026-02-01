Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

С 1 по 8 февраля в Владимирской области камеры контроля нарушений ПДД изменят свои позиции. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.Две новые камеры будут установлены на трассе М-7 «Волга» на 103 и 181 километрах, а также одна камера появится на западном соединении с трассой Р-132 «Золотое кольцо» на 10 километре и еще одна — на восточном соединении на 26 километре.Кроме того, комплексы будут размещены на трассе Р-132 «Золотое кольцо» на 316 и 317 километрах, на 116 километре дороги Владимир-Муром-Арзамас, на 80 километре маршрута Касимов-Муром-Н. Новгород, а также на дороге Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики в пределах Александрова (ул. Кольчугинская, д. 57).Также фиксация нарушений будет проводиться мобильными комплексами фотовидеофиксации на следующих участках автомобильных дорог: на маршруте Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики (с 1 по 130 км), на дороге Владимир-Муром-Арзамас (с 20 по 124 км), на трассе Р-132 «Золотое кольцо» (с 304 по 396 км), на восточном соединении трассы Р-132 с трассой М-7 «Волга» (с 7 по 31 км), а также на дороге Р-132 «Золотое кольцо» (основное направление с 239 по 275 км), на маршруте Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма (с 0 по 13 км и с 22 по 44 км) и на дороге Хохлово-Камешково-Ручей (с 0 по 21 км и с 25 по 45 км).