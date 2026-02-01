6 февраля в Астраханской картинной галерее стартует выставка Мой XXI век, посвященная Году единства народов России.

6 февраля в Астраханской картинной галерее стартует выставка Мой XXI век, посвященная Году единства народов России. Экспозиция представит более 70 произведений живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства от современных художников.На выставке будут представлены работы мастеров многонационального Астраханского края, таких как Ф. Махмудова, В. Алайцев, Б. Алиев. Также свои произведения покажут художники, начинавшие творческий путь в СССР и ныне проживающие за границей: В. Клецель, А. Ильяева, Д. Геллер, А. Жудро. Среди участников — современные авторы из Татарстана (И. Сиразиев) и Калмыкии (Н. Шиняев).Экспозиция продемонстрирует стилистическое и жанровое разнообразие современного искусства. В живописи Г. Уварова, О. Петровой, А. Вилкова, Е. Вилковой, Н. Зубкова, В. Герасимова и других прослеживается продолжение традиций реализма в бытовом жанре.Особенностью изобразительного искусства начала XXI века стало обращение многих художников к темам духовности и религии, которые ранее не были широко представлены. Натюрморты и портреты В. Шмагина, Д. Плотникова, А. Рубца, В. Новичкова, Г. Устюгова, Н. Кулагина, Т. Седовой, З. Алиевой и других демонстрируют разнообразие стилей и техник — от традиционного реализма до смелых экспериментов. Выставка также включает скульптуры современных мастеров А. Косыхина и С. Щербакова.